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Gündem Fatih Terim'den depremzede minik hayranı Bensu'ya sürpriz
Gündem

Fatih Terim'den depremzede minik hayranı Bensu'ya sürpriz

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin 3. günü enkazdan çıkarılan Galatasaray fanatiği 8 yaşındaki minik depremzede Bensu Kural'ın, sosyal medyadan Fatih Terim ile görüşme isteğini karşılıksız kalmadı. Terim, görüntülü görüşme yaptığı Bensu’ya forma ve maça götürme sözü verdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 15:21:00 -
Fatih Terim'den depremzede minik hayranı Bensu'ya sürpriz

8 yaşındaki Minik Bensu, depreme Hatay Antakya’da yakalanmış ve enkaz altında kalmıştı. Büyük çabalar sonucu 3. günde enkaz altından çıkarılan Bensu, Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.

Minik Bensu, tedavi sürecinde sosyal medyada, çok sevdiği ve fanatiği olduğu Galatasaray camiasına ve yine çok sevdiği Fatih Terim Hoca'ya görüntülü görüşme isteğini dile getirdi. Mesajı gören Fatih Hoca, hemen Adanademirspor basın sözcüsü Savaş Çokduygulu’ya ulaşarak Bensu ile görüşmek istediğini dile getirdi. Bunun üzerine Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Murat Gündüz, Fatih Terim’i görüntülü arayarak kendisini Bensu Kural ile görüştürdü.

Büyük heyecan yaşadı

Görüşme sırasında oldukça heyecanlı anlar yaşayan minik Bensu, Fatih Hoca’ya kendisini çok sevdiğini ve görüşme isteğine olumlu olarak geri dönmesinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. Minik Bensu’nun Fatih Hoca'dan bir de forma isteği oldu. Fatih Terim ise Bensu’ya geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Bundan sonra hayatında yeni bir sayfa açılıyor. Geçmişteki bu kötü anıyı geride bırakacaksın. İyileştiğinde seni buraya bekliyorum ve maça götüreceğim. Bu arada takımın imzalı bir formasını da hediye edeceğim. Kendine çok iyi bak biran önce iyileş” dedi.

Çukurova Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Murat Gündüz de duyarlılığından ötürü Fatih Terim’e teşekkür ederek bu tür buluşmaların Bensu ve diğer hastalar için son derece moral kaynağı olduğunu dile getirdi.

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