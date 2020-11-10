Fatih Terim’den çok konuşulacak Fenerbahçe iddiası

Sivas deplasmanında kazanarak 3'te 3 yapan ve zirveyle arasındaki farkı 1 puana indiren Galatasaray'da yüzler gülüyor. Özellikle 60 dakika sergilenen oyunu çok beğenen teknik direktör Fatih Terim'in soyunma odasında futbolcularını kutladığı ve motivasyon konuşması yaptığı ortaya çıktı.

"Bu ligin en iyisi Galatasaray"

Fatih Terim'in, "İşte benim takımım bu!.. Böyle oynadığımız sürece önümüzde kimse duramaz. Daha önce de söyledim, bu ligin en iyi takımıyız. Biz bitti demeden de hiçbir şey bitmez" ifadesini kullandığı öğrenildi.

"Fenerbahçe'yi geçeceğiz"

Fenerbahçe'nin Konyaspor'a yenilmesi ile aradaki puan farkının 1'e inmesi Terim'in keyfini yerine getirdi. Tecrübeli teknik adam bunun daha başlangıç olduğunu önümüzdeki 5 haftada kendilerinin 15 puan alması durumunda Fenerbahçe'nin en az 3 puan önüne geçeceklerini iddia etti.

"Fenerbahçe takılacak"

Terim'e göre Fenerbahçe, Beşiktaş dışında Malatya ya da Gaziantep maçlarından en azından birisinde daha 2 puan kaybedecek. Sarı-lacivertliler 5 haftada 11 puan toplayabilse bile genel puan durumunda 3 puan gerilerine düşecek.