Fatih Terim'den beyin yakan açıklama

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor'a 3-0 yenildikleri maçın ardından konuştu.

Terim, "Kaybetmek istemeyiz ama futbolun içerisinde bunlar var. Sezon başı olması, ileride olmasından, hoşlanmamamıza rağmen iyidir. Biz Galatasaray'ız. Bu gibi şeyleri çok gördük. Altından kalkmasını biliriz, bildik. Eski günlerimize ve yahut oynadığımız çok iyi maçlara döneceğimiz kesin." dedi.

Terim'in açıklamaları şöyle:

Terim tarih verdi

Orada 2 puan, burada 3 puan verdik. Sadece sezon başı başka puanlarda olabilirdik, olamıyoruz. 19 şut atıp 2 isabetli olursa, 10'a yakın pozisyonu değerlendiremezsen. Kalemizde pozisyon yokken kenarda faul yapıp gol yersen mağlup oluyorsun. Bilmelidir ki Galatasaraylılar, biz doğru yoldayız. Neticeler yanlış olabilir, bize yardım etmeyebilir. Bunların hepsini bir tarafa koyacak, çok çabuk ayağa kalkacak tecrübeye ve Galatasaraylılığa sahibiz. Üzülmelidirler. Biz üzülüyoruz çok. Karamsarlığa kapılmanın manası yok. Futbolda bazen istedikleriniz olmuyor. Biz hangi futbolcunun ne olduğunu bilecek kadar Galatasaraylıyız.1 Ocak bir daha müthiş bir Galatasaray takımı olacak. Kim mücadele eder, kim etmez, kim yüreğinde hisseder, hissetmez biliyoruz.

Sorumluluğu üzerine aldı

Üzgünüm. Hiç mağlup olmayı sevmeyen biriyim. O kadar çok gördük ki bunları. O kadar kritik zamanlarda. Ligin daraldığı zaman da bunları gördük. Daha çok zaman var. Biz bunların üstesinden geliriz. Kusura bakmayın, bazen üzüyoruz. Lazio maçıyla bu iki maç arasında büyük fark var. Gelişerek devam edeceğiz. Bazı oyuncuların ne kadar kritik olduğu ortaya çıktı. Bazı oyuncuların da bu fırsatlardan yararlanamadığı çok net. Biz bunları teraziye koyar, adilane davranırız. Bir sorumlu varsa belli kim olduğu. Ben de bunları söylüyorum.