Fatih Terim'den başkanlık kararı

Sezona 3 yıllık gençlik operasyonuyla başlayan Fatih Terim'li Galatasaray, Avrupa'da grubunu lider bitirse de Süper Lig'de istediğini alamadı. Terim'in öğrencileri zirve yarışından erken koptu.

İstenilen sonuçların alınmamasının ardından başkan Burak Elmas'ın isteğiyle teknik direktör Fatih Terim'in görevine son verildi.

Galatasaray Mart ayında seçime gidecek

Mart ayında Galatasaray'da yapılacak olağan genel kurul toplantısında Burak Elmas ve yönetiminin ibra edilmemesi durumda sarı-kırmızılı camia seçime gidecek.

Bir sitenin yaptığı haberde Fatih Terim'in Vadi İstanbul'da ofis açtığı ve seçim hazırlıklarına başladığı yer aldı.

Aynı kaynağa göre Fatih Terim’in listesinde Ahmet Yüce, NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Timur, Galatasaray eski Başkan Yardımcısı Avukat Rezan Epözdemir, iş insanı Bahattin Demirbilek ve Ali Yüce gibi isimlerin yer alacağı iddia edilmişti.

Fatih Terim'in hergangi bir girişimi yok!

Spor Arena'da yer alan habere göre Galatasaray'dan ayrılığı sonrası başkanlığa aday olacağı konuşulan Fatih Terim'in bu konuda bir girişimi yok. Ailesiyle Bodrum'da olan deneyimli hoca, başkan adaylığı ile alakalı bir karar ya da tasarrufta bulunmuş değil.