Fatih Terim taraftarla atıştı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Göztepe'nin attığı golden sonra taraftar ile tartıştığı belirtildi.
Süper Lig 'in 7. haftasında sahasında Göztepe 'yi ağırlayan Galatasaray , ilk yarıyı 1-0 geride kapadı.
Göztepeli Ndiaye’nin golünden sonra Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, arka bölümündeki tribünden bir taraftarla kısa süreli münakaşaya girdi. İdari menajer Mert Çetin araya girip yatıştırdı. Fatih Terim, devre arasının bitimi ile tünele girerken o bölüme doğru el işareti yaparak soyunma odasına gitti.