Fatih Terim: Sürekli Ermeni bayrağı açarsanız

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Marsilya maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Terim'in açıklamaları şu şekilde:

"Marsilya, çok iyi bir takım"

"Marsilya, çok iyi bir takım. İyi çalıştığımızı düşünüyorum. Her zaman ilk yarının sonunda yediğimiz golü bu sefer atsaydık başka olurdu. Cicaldau da hakeme takıldı, hakeme gösterdiğimizde 'kötü şans' nedeniyle orada olduğunu söyledi."

"Lider kaldığımız için mutluyum"

"Lider kaldığımız için mutluyum. Benim takımlarım genel olarak en çok gol atan takımlar listesinde önde olur. Herhalde başlayacağız. Bugün biz de doğru işler yaptık. Bazen savunmayı da doğru yapmak lazım, bugün bunu başardık. 1 puan bazen sizi başka yerlere taşır."

"Sürekli Ermeni bayrağı açarsanız"

"Karşı tarafta sürekli Ermeni bayrağı açarsanız tribünümüzü tahrik ediyorsunuz... Yunan bayrağı, Ermeni bayrağı... Sakin olmalarını rica ettim, onlar da sağ olsunlar oldular. Yürekleriyle, destekleriyle bizi yalnız bırakmadılar."

"Lider gitmek en büyük amacımız"

"Lider gitmek en büyük amacımız. Genelde bu rakiplerle Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşırdık, özlediler bizi herhalde..."

"Bu platforma yakıştığımız bir gerçek"

"Bu platforma yakıştığımız bir gerçek. Avrupa'da olmayı hak ediyoruz ve yakışıyoruz diye düşünüyorum."

Basın toplantısı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Olimpik Marsilya ile golsüz berabere sona eren karşılaşmaya ilişkin, "4 puan ve gol yemeyen bir Galatasaray. Mağlup olmayan ve lider olan Galatarasay. Bunların hepsi Avrupa'da güzel şeyler." dedi.

Terim, Velodrom Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Zor bir deplasmandan bir puan aldık. Özellikle ilk yarı rakibimizin ataklarını durduğumuzu ve önlediğimizi düşünüyorum." ifadesini kullanan Terim, Marsilya'da çok geniş alanda oynayan Harit ve Payet ile Dieng ve Cengiz Ünder ikililerinin etkili olmalarına fırsatı vermediklerini söyledi.

Fatih Terim, ilk yarıda gol atabileceklerini, hücum hattında başarılı olduklarını ancak netice alamadıklarını belirtti.

İkinci devrede ilkindeki gibi baskı kuramadıklarını ancak önlem aldıklarını aktaran Terim, rakip takımda oyuna giren ve çıkan futbolcuların hepsinin önemli olduklarını kaydetti.

Terim, Marsilya'ya karşı oynamanın hiçbir yerde kolay olmadığını aktardı.

"Set oyunlarını" geliştirmeleri gerektiğini ifade eden Terim, ilk yarıda kurdukları "set oyununu" ikinci devrede devam ettirmeleri gerektiğini söyledi.

Tecrübeli teknik adam, savunma kurgularının doğru olduğunu belirterek, "Lider dönüyoruz. Bu önemli. Genç bir takımız. Her maç bizim için tecrübe olacak. (Bu tecrübeler) Futbolculara katkıda bulunacak. Yaptığı hataları bir daha yapmayacaklar. Sonuç olarak Marsilya gibi bir takımdan bir puan almak önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Ligi karşılaşmalarında iyi mücadele ettiklerini dile getiren Terim, Avrupa Ligi'nde ilk maçta Lazio karşısında son yılların en iyi oyununu sergilediklerini, bunun ancak iyi oyun oynayarak mümkün olabileceğini belirtti.

Terim, takımdaki dinamizmin ve disiplinin iyi olduğunu ancak basit pas kayıpları yapmamaları gerektiğini söyledi.

Bu seviyelerde pas kayıplarına müsaade edilmediğini, aksi takdirde sıkıntıya düşeceklerini ifade eden Terim, bazı oyuncuların iyi oynayabileceklerine rağmen bazı hatalar yaptıklarını ancak bunun önlenmesi gerektiğini vurguladı.

Terim, iyi ve etkili "set oyununun" Galatasaray'ın gol bulmasına neden olacağını ve oyunu güzelleştireceğini aktardı.

Bunun üzerine çalışmaları gerektiğini ifade eden Terim, "4 puan ve gol yemeyen bir Galatasaray. Mağlup olmayan ve lider olan Galatarasay. Bunların hepsi Avrupa'da güzel şeyler." değerlendirmesinde bulundu.

Terim, karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Boey'in gelecek maçta oynamayabileceğini, milli takım arasında iyileşmesini umduğunu söyledi.

Marcao ve Boey hakkında övgülerde bulunan Terim, karşılaşma sırasında çıkan olaylara ilişkin, "Bizim taraftarlarımız az da olsa, bizim için önemlidir. Orada sakin olmalarını, başlarına bir şey gelmemesini istediğim için oraya gittim. Kendileriyle konuştum. Sakin olmalarını rica ettim ama o arada ses bombaları devam ediyordu. Maalesef istemediğimiz şeyler oluyor." dedi.

Terim, Galatasaray taraftarlarının kendisini dinleyeceğini bildiği için yanlarına gittiğini aktararak, "Onlardan sakin olmalarını ve tahrike kapılmamalarını istedim. Onlar da dinledi." diye konuştu.