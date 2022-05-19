Fatih Terim sahaya değil ama...

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takımla anlaşmayan Fatih Terim, futbolseverlerin karşısına çıkıyor. Terim, 28 Mayıs günü oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalinde yorumculuk yapacak.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takım çalıştırmayan Fatih Terim'in hamlesi merakla bekleniyordu.

Bir süredir boşta olan 69 yaşındaki teknik adam, futbola yorumcu olarak dönüyor.

İlhan Tüysüz'ün haberine göre; Terim, 28 Mayıs günü oynanacak Liverpool - Real Madrid finalinde yorumculuk yapacak.

Daha önce de yapmıştı

Terim, 2005'teki Milan - Liverpool finalini, 2006'daki Barcelona - Arsenal finalini ve 2011'deki Barcelona - Manchester United finalini de yorumlamıştı.

Maçı Ertem Şener’in anlatması bekleniyor

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra ilk kez ekranlarda yer alacak olan Terim'e maçın spikeri olarak Ertem Şener'in eşlik etmesi bekleniyor.

İkili 2005 ve 2011'deki finallerde de ekranda beraberdi.