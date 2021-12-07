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Spor Fatih Terim sağlık durumu nasıl? Fatih Terim hastalığı ne?
Spor

Fatih Terim sağlık durumu nasıl? Fatih Terim hastalığı ne?

Fatih Terim neyi var? Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Pek çok kişi Fatih Terim'in neyi olduğunu, hastalığının ne olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Fatih Terim'in durumu nasıl?

Yeniakit Publisher
2021-12-07 19:17:00 -
Fatih Terim sağlık durumu nasıl? Fatih Terim hastalığı ne?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hastaneye kaldırıldı. Fatih Terim’in neyi olduğu ise merak ediliyor. Peki, Fatih Terim nasıl oldu?

Fatih Terim sağlık durumu nasıl? Fatih Terim hastalığı ne?

Sarı-Kırmızılı kulüp Terim’in sağlık durumuyla ilgili olarak açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim, son üç gündür mide bağırsak sistemi ile ilgili yaşadığı sorun nedeniyle dün akşamüstü hastaneye sevk edildi. Sponsor hastanelerimizden Liv Hospital’ın Vadi İstanbul şubesinde son 24 saat içinde çeşitli kontroller ve testler uygulanan teknik direktörümüz, bugün doktorlardan aldığı iki saatlik özel izinle takımın başında antrenmana çıktı. Antrenmanın ardından tekrar hastanede müşahede altına alınan ve durumu hassasiyetle takip edilen Fatih Terim hakkında verilecek tıbbi karar, sağlık durumunda yaşanacak ilerlemeye bağlı olarak netlik kazanacak. Sağlık durumu gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacak olan teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim’e geçmiş olsun diyor, kendisinin en kısa zamanda sağlıklı bir şekilde görevinin başında olmasını diliyoruz” denildi.

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