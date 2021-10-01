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Spor Fatih Terim o anları anlattı: Sürekli Ermeni bayrağı açarsanız...
Spor

Fatih Terim o anları anlattı: Sürekli Ermeni bayrağı açarsanız...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Marsilya maçının ardından yaptığı açıklamada, maçta gerginliğe sürekli açılan Ermeni ve Yunan bayraklarının neden olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 01:19:00 -
Fatih Terim o anları anlattı: Sürekli Ermeni bayrağı açarsanız...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Marsilya maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Terim'in açıklamaları şu şekilde:

"Marsilya, çok iyi bir takım"

"Marsilya, çok iyi bir takım. İyi çalıştığımızı düşünüyorum. Her zaman ilk yarının sonunda yediğimiz golü bu sefer atsaydık başka olurdu. Cicaldau da hakeme takıldı, hakeme gösterdiğimizde 'kötü şans' nedeniyle orada olduğunu söyledi."

"Lider kaldığımız için mutluyum"

"Lider kaldığımız için mutluyum. Benim takımlarım genel olarak en çok gol atan takımlar listesinde önde olur. Herhalde başlayacağız. Bugün biz de doğru işler yaptık. Bazen savunmayı da doğru yapmak lazım, bugün bunu başardık. 1 puan bazen sizi başka yerlere taşır."

"Sürekli Ermeni bayrağı açarsanız"

"Karşı tarafta sürekli Ermeni bayrağı açarsanız tribünümüzü tahrik ediyorsunuz... Yunan bayrağı, Ermeni bayrağı... Sakin olmalarını rica ettim, onlar da sağ olsunlar oldular. Yürekleriyle, destekleriyle bizi yalnız bırakmadılar."

"Lider gitmek en büyük amacımız"

"Lider gitmek en büyük amacımız. Genelde bu rakiplerle Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşırdık, özlediler bizi herhalde..."

"Bu platforma yakıştığımız bir gerçek"

"Bu platforma yakıştığımız bir gerçek. Avrupa'da olmayı hak ediyoruz ve yakışıyoruz diye düşünüyorum."

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