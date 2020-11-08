Fatih Terim kritik zaferin ardından konuştu

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Sivasspor maçını yayıncı kuruluşa değerlendirdi.

Fatih Terim'in açıklamaları şöyle:

"Sivasspor'dan bu atmosferde galibiyet alabilmek önemli. Kritik gün. Rakipleriniz kaybetmiş ya da sizden öndekiler..."

"Açıkcası ilk 60 dakikayı çok iyi oynadık diyebilirim. Bir tutam da olsa iyi futboldan örnekler verdik diyebilirim. 1-0'dan sonra çok daha gfarklı sonuçlar alabilirdik. 2-1'den sonra da farklı olabilirdi. Maçın 1 saatinde kritik oynadık, güzel bir galibiyet aldık."

Pandemi öncesi ve sonrası farklı takım gibiydik. Son saniyeler de birçok gol yedik, ayaklar kırıldı, atılmalar oldu... 2-1 olmasıyla beraber ufak tefek panikler yaptık, oyuncuların da kafasında bu olabilir

"Arda Turan çok iyi oynadı. Hem iyi bir liderlik yaptı hem de hatasız oynadı. Takım içerisinde çok seviliyor Arda, ben de buradan kendisini tebrik ediyorum. Baya baya bir sıkıntı çekti Arda ama Rabbim sabredene hak ettiğini veriyor"

Basın toplantısı

Süper Lig’in 8. haftasında DG Sivasspor’u deplasmanda 2-1 yenen Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, “Sivas deplasmanında 3 puan almak önemli bir iş. O yüzden 3 puan aldığımız için sevinçliyim. Futbolcularımı kutluyorum, iyi mücadele ettiler” dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sivasspor’u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamada bulundu.

Terim, “Sivas deplasmanında 3 puan almak önemli bir iş. O yüzden 3 puan aldığımız için sevinçliyim. Futbolcularımı kutluyorum, iyi mücadele ettiler. Özellikle 1 saat çok iyi oynadılar. Organizasyonlarımız, sahada ki parselizasyonlarımız da çok iyiydi. 2-0’dan sonra daha da farklı olabilirdi ama 2-1’den sonra da her şey olabilirdi. Futbol da böyle bir oyun zaten. Sonuç olarak kritik bir zamanda aldığımız 3 puan sevindirici. Milli arada kalan oyuncularımızı hazırlayacağız Kayseri maçına. İnşallah herkes de kazasız belasız milli takımdan döner. Bu iyi gidişimize devam ederiz” dedi.

“Arda’yı ve diğer arkadaşları kutluyorum”

Arda Turan’ın performansı ile ilgili yöneltilen soruya Terim, “Arda Turan bugün hakikaten çok iyi oynadı. Golü attı, oyuna katkısı çok yüksekti. İştahlıydı, oynadığı oyundan da zevk alınca arkadaşlarıyla beraber yetenekli ve lider bir Arda ortaya çıktı. Onun adına ve Galatasaray adına memnunum. Arda’yı ve diğer arkadaşları kutluyorum” yanıtını verdi.