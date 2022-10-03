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Spor Fatih Terim Katar'da... Günün sürprizi!
Spor

Fatih Terim Katar'da... Günün sürprizi!

Fatih Terim, 2022 Dünya Kupası maçlarının oynanacağı stadyumlar ve Dünya Kupası müzesini ziyareti için davet edildiği Katar'a gitti. Bu ziyaretin ardından sosyal medyada birçok dedikodu ortaya atıldı. Fatih Terim'in Katar'da bir takım çalıştırmak için görüşmeler yapacağı ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-03 11:34:00 -
Fatih Terim Katar'da... Günün sürprizi!

Fatih Terim, 2022 Dünya Kupası maçlarının oynanacağı stadyumlar ve Dünya Kupası müzesini ziyareti için davet edildiği Katar'a gitti. Bu ziyaretin ardından sosyal medyada birçok dedikodu ortaya atıldı. Fatih Terim'in Katar'da bir takım çalıştırmak için görüşmeler yapacağı ifade edildi.

Galatasaray'ın efsanesi Fatih Terim, Katar'da görüntülendi. 21 Kasım'da başlayacak 2022 Dünya Kupası maçlarının oynanacağı stadyumları ziyarette bulunan Fatih Terim'in fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

"TAKIMLARLA GÖRÜŞECEK"
Fatih Terim için sosyal medyada birçok iddia ortaya atıldı. Terim'in Katar'a sadece ziyaret için değil, orada başka takımlarla görüşmek için de gittiği ifade edildi. Fatih Terim cephesinden bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmezken iddialar artmaya başladı.

 

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Yorumlar

RECEP AYDIN

Futbol bir sağlam karakter işidir. Fatih Katarla anlaşsa da en kısa sürede kovulur. Çünkü adamda(!) karakter yok.
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