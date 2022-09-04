Galatasaray, Fatih Terim’in doğum gününün sosyal medya hesapları üzerinden kutladı. Yapılan paylaşımda, “Bugün, kulübümüze futbolcu ve teknik direktör olarak hizmet etmiş efsanemiz Fatih Terim’in doğum günü! Nice mutlu yıllara İmparator” ifadeleri yer aldı.

Fatih Terim kaç yaşında? Fatih Terim doğum günü ne zaman?

Fatih Terim 4 Eylül 1953'te Adana Ceyhan'da dünyaya geldi. Galatasaray'ın esti teknik direktörü 69 yaşına girdi. Futbolculuğu döneminde Ceyhanspor, Adana Demirspor ve Galatasaray'da oynadı. 11 yıl formasını giydiği Galatasaray 'da futbolcu olarak 1974-1975 ve 1978-1979 sezonlarında Başbakanlık Kupası'nı, 1975-1976, 1981-1982 ve 1984-1985 sezonlarında Türkiye Kupası'nı, 1982-1983 sezonunda ise Türkiye Süper Kupası'nı kazanmıştır. Fatih Terim 1985 yılında Galatasaray'da futbolu bırakmıştır. Teknik direktör olarak Galatasaray ile 8 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, 5 Türkiye Süper Kupası ve 1 UEFA Kupası şampiyonluğu kazandı. Oyuncu olarak ise 3 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kazandı. Ayrıca İtalya devleti tarafından verilen "Commendatore" nişanına sahiptir.