Fatih Terim istifa mı etti son dakika!

31 Mayıs’ta Galatasaray ile olan 4. dönemi sona eren ve Burak Elmas’ın yeni başkan seçilmesiyle, tekrar mesaisine başlayan Fatih Terim, son haftalarda kötü sonuçlar alınması sonrası bir hayli hedef tahtasındaydı. Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, üst üste gelen kötü sonuçların ardından teknik direktör Fatih Terim ile yolları ayırma kararı aldı. Burak Elmas başkanlığında bugün NEF Stadyumu'nda yapılan yönetim kurulu toplantısına Fatih Terim de katılmıştı. Galatasaray'da, Başkan Burak Elmas ile görüşen Fatih Terim ile yollar ayrıldı.

Süper Lig Galatasaray maç sonuçları

İşte Süper Lig 16. ve 20. hafta maçları Galatasaray maç sonuçları

Süper Lig 20. hafta Galatasaray maç sonucu

Galatasaray 0-1 Giresunspor

Süper Lig 19. hafta Galatasaray maç sonucu

Galatasaray 2-0 Antalyaspor

Süper Lig 18. hafta Galatasaray maç sonucu

Adana Demirspor 2-0 Galatasaray

Süper Lig 17. hafta Galatasaray maç sonucu

Galatasaray 1-1 Başakşehir

Süper Lig 16. hafta Galatasaray maç sonucu

Sivasspor 1-0 Galatasaray

Fatih Terim, 21 Aralık 2017'de Galatasaray'daki 4. dönemine başladı. Teknik direktör olarak Galatasaray ile 8 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, 5 Türkiye Süper Kupası ve 1 UEFA Kupası şampiyonluğu kazandı. Oyuncu olarak ise 3 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kazandı. Ayrıca İtalya devleti tarafından verilen "Commendatore" nişanına sahiptir. Babası Kıbrıslı olan Fatih Terim, Fulya Terim ile evlidir. Merve ve Buse adında 2 kızı vardır.