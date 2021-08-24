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Spor

Fatih Terim istedi Fenerbahçe alıyor!

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de istediği Hidemasa Morita'yı kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 12:22:00 -
Fatih Terim istedi Fenerbahçe alıyor!

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, en az 3 oyucu transfer etmek istediklerini söylemişti. Bu isimlerden birisinin de Portekiz Ligi ekiplerinden Santa Clara forması giyen 26 yaşındaki Japon oyuncu Hidemasa Morita olduğu iddia edildi.

Teknik direktör Vitor Pereira'nın onay verdiği orta saha için Fenerbahçe, transfer görüşmelerine başladı. Ozan Tufan'ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a transferinin ardından bir orta saha arayışına giren sarı-lacivertliler, Morita'yı transfer etmek istiyor.

Fatih Terim de Galatasaray'a istiyor

Geçtiğimiz günlerde Portekiz basınında yer alan haberlerde Galatasaray'ın, Hidemasa Morita'yı transfer etmek istediği iddia edilmişti. Haberlerin detayında Fatih Terim'in, Japonya - Sırbistan maçında 26 yaşındaki ön liberoyu izlediği ve transferi için onay verdiği kaydedilmişti.

7 Ocak 2021 tarihinde Kawasaki'den bedelsiz olarak transfer edilen oyuncunun, takımından ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. Bu sezon oynadığı 8 karşılaşmada, 1 golle takımına katkı sağlayan Morita, aynı zamanda 1 yıl önce Japon Ligi'nde sezonun 11'ine seçilmişti.

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