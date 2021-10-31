Fatih Terim: İlerisi bizim için çok açık

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, kendi sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. Galatasaray'ın gollerini 45. dakikada Olimpiu Morutan ve 73. dakikada Kerem Aktürkoğlu attı.

Bu sonuçla puanını 20'ye çıkaran Galatasaray, haftayı lider Trabzonspor'un 7 puan arkasında tamamladı. Gaziantep FK ise 12 puanda kaldı.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Fatih Terim, "İki yarıyı da iyi oynadığımızı düşünüyorum. İlk yarı hiç pozisyon vermedik, bu bizim için önemliydi. Pozisyon da bulduk. Morutan'la, Kerem'le %100 gol fırsatları da bulduk. İlk yarıyı 1-0 bitirdik, ikinci yarıda boş alan bulacağımızı oyunculara anlatmıştık" dedi.

"Kazandığımız için mutluyuz"

"Avrupa maçı öncesi 3 puan, diğer rakiplerimize yetişme, yukarıyla puan farkının açılmaması gibi bir sürü faktörü düşündüğümüzde güzel bir maçtı. Kazandığımız için mutluyuz. Eğer buraları az zararla atlatırsak, ilerisi bizim için çok açık"

"Kerem daha da iyi olacak"

"Kerem bizim çok alt liglerden alıp, güvenip forma verdiğimiz, her geçen gün de gelişimini takip ettiğimiz, her geçen gün üstüne koyan bir oyuncu. Daha da iyi olacak."

"Kaybedilen puanlarda tecrübeli oyuncuyla genç oyuncunun göğüsleyişi aynı olmuyor. Onları tekrar bir maça hazırlamak kolay değil, hele ellerinden kaçırdıkları bazı maçlar var. Bunlar genç arkadaşlarımıza önemli tecrübeler kazandıracak."