Fatih Terim için sürpriz milli takım iddiası!

Galatasaray'dan olaylı şekilde ayrılan Fatih Terim'e Dünya Kupası'na katılacak ülkelerden birinin çok cazip bir teklif yaptığı öne sürüldü.

Beyaz TV yorumcusu Sinan Engin, Beyaz Futbol isimli programda, Galatasaray'dan olaylı şekilde ayrılan teknik direktör Fatih Terim'in yeni adresi hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu.

Hürriyet'in derlediği habere göre 68 yaşındaki deneyimli teknik adama Dünya Kupası'na katılacak milli takımlardan birinin teklif yaptığını öne süren Sinan Engin, bahsi geçen takımın Arap ülkelerinden biri olabileceğinin sinyalini verdi.

Söz konusu teklifin çok cazip olduğunun altını çizen Engin, "Fatih Terim'e Dünya Kupası'na katılacak ülkelerden biri teklif yaptı. Çok cazip bir teklif. Arap ülkelerinden biri de olabilir. Baba bir miktarda teklif var." ifadelerini kullandı.

KATAR, HULL CITY, FIORENTINA, EVERTON VE LYON İDDİALARI

Galatasaray ile yollarını ayıran Fatih Terim'in muhtemel yeni adresleri arasında Katar, Hull City, Fiorentina, Everton ve Lyon'un olduğu öne sürülmüş ancak deneyimli teknik adam hiçbir takımla anlaşma sağlamamıştı.

Son 11 yıldır izin yapmayan Fatih Terim'in bir süre dinlenme kararı aldığı ve takım çalıştırmayacağı kaydedilmişti.