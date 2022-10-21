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Spor Fatih Terim için müthiş iddia!
Spor

Fatih Terim için müthiş iddia!

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takım çalıştırmayan ve gelen teklifleri reddettiği söylenen Fatih Terim için yeni bir iddia ortaya atıldı. İngiltere basınında yer alan habere göre; Aston Villa, teknik direktörlük için Pochettino ve Fatih Terim ile ilgileniyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-21 12:29:00 -
Fatih Terim için müthiş iddia!

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takım çalıştırmayan ve gelen teklifleri reddettiği söylenen Fatih Terim için yeni bir iddia ortaya atıldı. İngiltere basınında yer alan habere göre; Aston Villa, teknik direktörlük için Pochettino ve Fatih Terim ile ilgileniyor.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra dinlenme kararı alan ve gelen teklifleri reddettiği söylenen Fatih Terim'e bir talip daha çıktı. İngiliz ekibi Aston Villa'nın listesinde yer aldığı öğrenilen Fatih Terim'in ne cevap vereceği henüz bilinmiyor.

FATİH TERİM SON 2'YE KALDI
Aston Villa, teknik direktörlük için Pochettino ve Fatih Terim ile ilgileniyor. 9 aday arasından son 2 aday olarak kalan tecrübeli isimler için girişimlere başlayan İngiliz ekibi, hem Fatih Terim ile hem de Pochettino ile görüşme gerçekleştirecek. (Daily Mail)

 

 

 

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