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Spor Fatih Terim hastalığı ne? Fatih Terim sağlık durumu nasıl?
Spor

Fatih Terim hastalığı ne? Fatih Terim sağlık durumu nasıl?

Fatih terim hastalandı mı, Fatih Terim’in hastalığı ne? Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'ın takım hakkında söylediği sözler teknik direktör Fatih Terim'i rahatsız ettiği ortaya çıkmıştı. Başkan Burak Elmas ile gerginlik yaşayan Fatih Terim’in rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı açıklandı. GS taraftarı Fatih Terim’in hastalığını merak etmeye başladı. Peki Fatih Terim’in hastalığı ne? Fatih Terim neden hastaneye kaldırıldı? Fatih Terim’in sağlık durumu nasıl?

Yeniakit Publisher
2021-12-08 11:41:00 - 2021-12-08 11:41:31
Fatih Terim hastalığı ne? Fatih Terim sağlık durumu nasıl?

Fatih Terim sağlık durumu nasıl? Fatih Terim'in neyi var, hastalğıı ne? Galatasaray Kulübü, teknik direktörleri Fatih Terim'in mide bağırsak sistemiyle ilgili yaşadığı sorun nedeniyle hastaneye sevk edildiğini duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Fatih Terim'in son 3 gündür mide bağırsak sistemiyle alakalı sorun yaşadığı belirtildi.

Fatih Terim hastalığı ne?

Fatih Terim'e, son 24 saat içinde Liv Hospital'ın Vadi İstanbul şubesinde çeşitli kontroller ve testler uygulandığı ve tecrübeli çalıştırıcının bugün doktorlardan özel izin alarak takımın başında antrenmana çıktığı ifade edildi. 68 yaşındaki Terim'in antrenmanın ardından tekrar hastanede müşahede altına alındığı ve durumunun hassasiyetle takip edildiğinin aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Fatih Terim sağlık durumu nasıl?

"Fatih Terim hakkında verilecek tıbbi karar, sağlık durumunda yaşanacak ilerlemeye bağlı olarak netlik kazanacak. Sağlık durumu gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacak olan teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim'e geçmiş olsun diyor, kendisinin en kısa zamanda sağlıklı bir şekilde görevinin başında olmasını diliyoruz."

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