Fatih Terim, Hakan Balta'yı teknik kadroya alıyor

Süper Lig’de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz sezon taraftara istediğini veremeyen Galatasaray, kulübeye yaptığı bir transferle gündeme geldi.

Sarı- kırmızılı kulübün tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim, teknik kadro çalışmalarına devam ediyor. Hasan Şaş ile yollarını ayıran ve Levent Şahin’i yardımcısı yapan Fatih Terim, eski öğrencilerini antrenör kadrosuna dahil etmeyi sürdürüyor.

Terim, futbol kariyerini sonlandıran Selçuk İnan ve Rirea’nın ardından, Galatasaray’ın emektar oyuncularından birini daha kulübeye çekecek.

BeIN Sports’un haberine göre tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim, Cimbom’da uzun süre top koşturan Hakan Balta’yı yardımcı antrenör olarak teknik heyete dahil edecek. Balta’nın hafta başında görevine başlaması bekleniyor.