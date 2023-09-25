Fatih Terim geri dönüyor! Yeni adresini duyurdular
Galatasaray ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Fatih Terim hakkında kritik bir gelişme yaşandı... Sarı-kırmızılı ekipten ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşma sağlamayan tecrübeli teknik adam Fatih Terim’in daha önce görev yaptığı eski kulübü Fiorentina ile görüşmelere başladığı iddia edildi.
Galatasaray’da büyük başarılara imza atan Fatih Terim hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
Sarı-kırmızılı ekipten ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşma sağlamayan tecrübeli teknik adam Fatih Terim, Sabah’ın haberine göre geçmiş dönemlerde çalıştırdığı Fiorentina’ya geri döneceği iddia edildi.
2000-2001 YILINDA GÖREVDEYDİ
70 yaşındaki tecrübeli teknik adam, İtalyan temsilcisi Fiorentina ile toplam 28 resmi maçta görev almıştı. Fatih Terim bu maçlarda 10 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 11 beraberlik elde etmişti. O sezon Serie A'yı 9. sırada tamamlayan Fiorentina, 43 puan toplamıştı.