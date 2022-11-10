Fatih Terim geri dönüyor!

Fatih Terim'le ilgili TRT cephesinden futbol camiasını heyecanlandıran bir haber geçildi. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra inzivaya çekilen başarılı teknik direktör yeniden yeşil sahalara dönüyor. Fatih Terim'e gelen teklifler ve hocanın gelecek planı, TRT spikeri tarafından duyuruldu.

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim yeşil sahalara geri dönüyor. Sarı-Kırmızılılardan ayrıldıktan sonra özellikle milli takım düzeyinde birçok teklif alan deneyimli hoca, yeniden teknik direktörlüğe dönüyor. TRT spikerinin duyurduğu habere göre bazı teklifler alan Fatih Terim, en az 5-6 yıl daha hocalık yapacak.

Galatasaray'a beklenmedik bir şekilde veda eden Fatih Terim, Sarı-Kırmızılılardan ayrıldıktan sonra özellikle milli takım düzeyinde birçok teklif almıştı. Söz konusu teklifleri elinin tersiyle iten Fatih Terim'in yeniden teknik direktörlüğe dönme hazırlığında olduğu belirtildi.

TRT spikeri Veli Yiğit'in geçtiği habere göre Fatih Terim'e gelen teklifler var. Başarılı teknik adamın gelecek planlarıyla ilgili bilgi de veren Yiğit, Fatih Terim'in en az 5-6 yıl daha teknik direktörlük yapmayı düşündüğünü söyledi.

Akşam'a göre; Fatih Terim'in hem mental hem de fiziksel açıdan hazır olduğu belirtilirken, tecrübeli hocanın "Bundan sonra hangi takımda teknik direktörlük yapacağım, nerede yapacağım bunu zaman gösterecek" ifadelerini kullandığı kaydedildi.