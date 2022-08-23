Fatih Terim geliyor!

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim'in hayatının anlatıldığı belgesel "TERİM" 15 Eylül'de Netflix'te yayına girecek. Tecrübeli çalıştırıcının belgeselinden 1 dakika 45 saniyelik bir fragman yayınlandı. Fragmanda Fatih Terim'in futbolculuk anılarının yanı sıra Galatasaray, Fiorentina, Milan ve A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük olarak görev yaptığı anlardan görüntüler yer aldı.

Galatasaray'ın başında görev yaptığı sürelerde toplam 20 kupa kaldıran efsane teknik direktör Fatih Terim'in hayatını konu alan belgesel 'TERİM'in fragmanı yayınlandı. Netflix, belgeselin yayına gireceği tarihi açıklarken, fragmanda Fatih Terim'in konuşmasına da yer verildi.

Netflix, TERİM adlı belgeselin 15 Eylül'de yayınlanacağını açıkladı ve 1 dakika 45 saniyelik bir fragman paylaştı.

Yayına girmesinin ardından 1 saat içerisinde yaklaşık 5 milyon kişi fragmanı izledi.

Fatih Terim'in futbolculuk anılarının yanı sıra Galatasaray, Fiorentina, Milan ve A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük olarak görev yaptığı anlardan görüntülerin yer aldığı fragmanda tecrübeli çalıştırıcının bazı sözlerine de yer verildi.

"Kolay bir hikaye değil bu. Bir ömrün neredeyse verildiği, büyük fedakarlıklarla gelinen bir yer burası. Kolay değil. Futbolcu Fatih Terim, Kaptan Fatih Terim, Hoca Fatih Terim, Baba Fatih Terim, Dede Fatih Terim, İmparator Fatih Terim... Sıralamaya geldiği zaman zaten aşağı yukarı nereye geleceğimiz açık."

"Ben kendimi çok tecrübeli addediyorum, 'Çok şey gördüm' diyorum. Ben hiçbir şey görmemişim. Yaşadığım olaylara bakılırsa beni şaşırtmaya devam ediyor açıkçası. "

Ben ve benim gibi insanlarda hikaye bitmez ama hikayenin sonu da olmaz. Ben Fatih Terim... Mutlu, ailesine düşkün, her yaşta öğrenmeyi, gelişmeyi isteyen biriyim. Dokunduğu, değiştirdiği veya kurduğu hayatlarla gurur duyan biriyim. Kaybetmeyi hiç mi hiç sevmeyen biriyim. Eğer mümkün olsa ortada hangi kupa varsa hepsini almak isterim.



