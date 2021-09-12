Fatih Terim esti gürledi: Bazı arkadaşlar forma girmezse...

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda 2-0 öne geçtiği Trabzonspor karşısında 2-2 berabere kaldı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunana sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim, kazanmaya bu kadar yakınken, böyle bir skorla sahadan ayrıldıkları için üzgün olduklarını belirterek şunları söyledi:

"Soyunma odasına bir türlü 2-0 gidemiyoruz"

"Soyunma odasına bir türlü 2-0'la gidemiyoruz ama yakında onu da becereceğiz inşallah. 2 gol attık ama daha çok pozisyona girdik. Yine son birkaç dakika geriye çekilme, lüzumsuz ve gereksiz pas hataları bizi zora soktu. Devrenin sonuna doğru da klasik golümüzü yedik."

"2-0'dan puan kaybediyoruz"

"İlk yarıda Emre'nin sakatlığı bizi bir değişikliğe mecbur etti. İyi oynadı. Yedlin yalnız kalmaya başladı, orta sahayı biraz daha güçlendirmek adına Aytaç'ı sağ tarafa aldım. Defansif manada biraz daha güçlenmek istedim. 2-0'dan puan kaybediyoruz. 0-0 bitse başka şeyler söylenir ama 2-0'dan sonra..."

"Bazıları çabuk forma girmeliler"

"Benim hedefimde ilk yarıdaki Galatasaray var. Bazı arkadaşlarımız daha çabuk forma girmeliler yoksa forma kolay olmayacak gibi görünüyor."