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Spor Fatih Terim en sonunda bunu da yapacak!
Spor

Fatih Terim en sonunda bunu da yapacak!

Dünyanın en prestijli spor ödüllerinden olan GoldenFoot'ta efsaneler arasına girecek olan Terim, Monaco'da 21 Aralık'ta düzenlenecek gala gecesinde boy gösterecek.

Yeniakit Publisher
2022-09-30 10:38:00 -
Fatih Terim en sonunda bunu da yapacak!

Dünyanın en prestijli spor ödüllerinden olan GoldenFoot'ta efsaneler arasına girecek olan Terim, Monaco'da 21 Aralık'ta düzenlenecek gala gecesinde boy gösterecek.

Türk Milli Takımı ve Galatasaray 'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, dünyanın en prestijli spor ödüllerinden biri olarak gösterilen GoldenFoot'ta efsaneler arasına ismini yazdıracak. 2003'ten bu yana dünya futboluna önemli katkılar sağlamış ve markalaşmış isimlere verilen ödül bu sezon Fatih Terim'e de takdim edilecek.

Resmi davet gönderdiler

Fanatik'in özel haberine göre, her yıl Monaco'da düzenlenen ödül töreninde efsanelerin gala gecesine katılarak ayak izlerini killi bir zemine basarak, futbola kattıkları değeri somutlaştırdıkları organizasyonda bu sezon Terim de boy gösterecek. Terim'e resmi davetin birkaç gün önce gönderildiği öğrenildi. 2003'ten bu yana düzenlenen organizasyonun bu sezon 20. kez düzenlenecek gala gecesi 21 Aralık'ta Monaco'da tertiplenecek.

Fatih Terim, daha önceki efsaneler gibi ayak izini bıraktıktan sonra kısa bir de konuşma yapacak. Aralarında futbol dünyasının tanıdığı çok önemli isimlerin olduğu jüri tarafından belirlenen isimler, ödül töreninden bir yıl sonra yine Monaco'ya giderek, ayak izlerinin konumlandırıldığı bulvarı geziyor. Bugüne dek bu prestijli ödülü alanlar arasında Franz Beckenbauer, Di Stefano, George Best, Eric Cantona,Dassaev Puskas, Marcelo Lippi, Pele, Zidane ve Maradona gibi dünya futbolunun marka isimleri yer alıyor. Goldenfoot ödülleri futbolun efsanelerini yanı sıra halen aktif futbol yaşamını sürdüren ve en az 28 yaşındaki oyunculara da veriliyor.

 

 

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