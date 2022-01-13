Fatih Terim emekli oluyor!

Galatasaray Kulübü'nde teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılı takımda bu şok karar sonrası Başkan Burak Elmas yeni teknik direktörü açıkladı. Fatih Terim'in vedası sonrası Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent oldu. Sarı-kırmızılılarda 4'üncü dönemi sona eren Fatih Terim'in teknik direktörlük kariyerini noktalayıp emekliye ayrılacağı iddia edilirken, bir dönemde uzun süredir gündemde olan Galatasaray Kulübünün başkanlığına soyunacağı ise gelen kulis bilgilerinde kendine yer buldu.

Galatasaray'daki 4'üncü dönemi sona eren Fatih Terim dinlenme kararı alacak. Tecrübeli çalıştırıcı bir daha teknik direktörlük görevine soyunmayacak.

Fatih Terim'in başkanlık kararı alması halinde 3 yıl sonra yapılacak olan seçim için şimdiden çalışmalara başlayacağı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın son kararını ilerleyen günlerde vereceği vurgulandı.

Fatih Terim sarı-kırmızılı takımın başında bu sezon 27 maçta görev aldı. 68 yaşındaki teknik adamın öğrencileri bu süreçte rakiplerini 11 kez mağlup etti. Fatih Terim'in talebeleri aynı zamanda 8'er beraberlik ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı.