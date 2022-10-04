Fatih Terim dünya devine mi gidiyor?

İspanyol ekibi Sevilla'nın deneyimli teknik direktör Fatih Terim'e teklifte bulunacağı iddia edildi.

Son olarak Süper Lig 'de Galatasaray 'ı yöneten ve ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla çalışmalara başlamayan Fatih Terim için yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediliyor. İmparator için bu sefer İspanyol ekibi devreye girdiği yazıldı.

Fatih Terim listede ilk sırada yer alıyor!

Ajansspor'un Carrusel Deportivo'dan derlediği haberine göre: Sevilla, teknik direktör Julen Lopetegui ile yolları ayırmayı düşünüyor. İspanyol ekibinin teknik direktör adayları listesinde Fatih Terim ilk sıralarda yer alıyor. Galatasaray'dan Marcao'yu da alan Sevilla, İspanya Ligi'nde ilk 7 haftada sadece 1 galibiyet alabilmiş, 7 kez de rakiplerine yenilirken, 2 maçta da berabere kalmıştı.