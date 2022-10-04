  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Maç devam ederken Bursaspor'a büyük şok!

Tunç Şatıroğlu'ndan gram, çeyrek ve tam altın yorumu! İşte canlı rakamlarda son durum ve altın tahmini…

Türkiye'den Rusya'ya doğalgaz teklifi

Dünya diken üstünde: Putin, nükleer denizaltısı Belgorod’u harekete geçirdi!

Petrol yiyen mikroplar dünyanın en 'ucuz' ve en 'temiz' hidrojenini salgılayacak! Petrol yiyen bakteri çığır açacak

Deprem uzmanında korkutan açıklama: Marmara'da 7,2 deprem beklediğimiz fay dün gece...

Putin bunu duyarsa saçını başını yolar! Rus lideri çıldırtacak gelişme

Dev bankalar batıyor! Gizli mektup ortaya çıktı!

Kılıçdaroğlu'ndan Sedat Peker taktiği! Masadakilerle mesaj vermeye kalktı

Kılıçdaroğlu'nun "başörtüsü" ikiyüzlülüğü elinde patladı! Golü hiç beklemediği yerden yedi
Spor Fatih Terim dünya devine mi gidiyor?
Spor

Fatih Terim dünya devine mi gidiyor?

İspanyol ekibi Sevilla'nın deneyimli teknik direktör Fatih Terim'e teklifte bulunacağı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-04 16:40:00 -
Fatih Terim dünya devine mi gidiyor?

İspanyol ekibi Sevilla'nın deneyimli teknik direktör Fatih Terim'e teklifte bulunacağı iddia edildi.

Son olarak Süper Lig 'de Galatasaray 'ı yöneten ve ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla çalışmalara başlamayan Fatih Terim için yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediliyor. İmparator için bu sefer İspanyol ekibi devreye girdiği yazıldı. 

Fatih Terim listede ilk sırada yer alıyor!

Ajansspor'un Carrusel Deportivo'dan derlediği haberine göre: Sevilla, teknik direktör Julen Lopetegui ile yolları ayırmayı düşünüyor. İspanyol ekibinin teknik direktör adayları listesinde Fatih Terim ilk sıralarda yer alıyor. Galatasaray'dan Marcao'yu da alan Sevilla, İspanya Ligi'nde ilk 7 haftada sadece 1 galibiyet alabilmiş, 7 kez de rakiplerine yenilirken, 2 maçta da berabere kalmıştı.

 

 

Sen misin Beşiktaş’tan dünya para isteyen!
Sen misin Beşiktaş’tan dünya para isteyen!

Spor

Sen misin Beşiktaş’tan dünya para isteyen!

Ferdi Tayfur'un dünyası başına yıkıldı!
Ferdi Tayfur'un dünyası başına yıkıldı!

Medya

Ferdi Tayfur'un dünyası başına yıkıldı!

EDHO’nun Tipi'si dev diziyle ekrana dönüyor!
EDHO’nun Tipi'si dev diziyle ekrana dönüyor!

Medya

EDHO’nun Tipi'si dev diziyle ekrana dönüyor!

Uçan taksilere hazır olun: Dünyanın ilk otonom, elektrikli uçan taksisi tanıtıldı! Gelecekte buna bineceğiz!
Uçan taksilere hazır olun: Dünyanın ilk otonom, elektrikli uçan taksisi tanıtıldı! Gelecekte buna bineceğiz!

Teknoloji

Uçan taksilere hazır olun: Dünyanın ilk otonom, elektrikli uçan taksisi tanıtıldı! Gelecekte buna bineceğiz!

Bael meyvesi nedir, nerede bulunur? Ahşap elma: Kolesterolü düzenliyor, mide ülserini iyileştiriyor, diyabete iyi geliyor!
Bael meyvesi nedir, nerede bulunur? Ahşap elma: Kolesterolü düzenliyor, mide ülserini iyileştiriyor, diyabete iyi geliyor!

Gıda

Bael meyvesi nedir, nerede bulunur? Ahşap elma: Kolesterolü düzenliyor, mide ülserini iyileştiriyor, diyabete iyi geliyor!

Közlenmiş (Zeytinyağlı) kırmızı biber turşusu kahvaltılık tarifi nasıl yapılır? Sirkeli yağlı biber turşusu
Közlenmiş (Zeytinyağlı) kırmızı biber turşusu kahvaltılık tarifi nasıl yapılır? Sirkeli yağlı biber turşusu

Gıda

Közlenmiş (Zeytinyağlı) kırmızı biber turşusu kahvaltılık tarifi nasıl yapılır? Sirkeli yağlı biber turşusu

Petrol yiyen mikroplar dünyanın en 'ucuz' ve en 'temiz' hidrojenini salgılayacak! Petrol yiyen bakteri çığır açacak
Petrol yiyen mikroplar dünyanın en 'ucuz' ve en 'temiz' hidrojenini salgılayacak! Petrol yiyen bakteri çığır açacak

Ekonomi

Petrol yiyen mikroplar dünyanın en 'ucuz' ve en 'temiz' hidrojenini salgılayacak! Petrol yiyen bakteri çığır açacak

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23