Fatih Terim dönüyor mu? Dursun Özbek kararını verdi!
Galatasaray içindeki karmaşıklık ve Şampiyonlar Ligi’ne kalamama nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde olan teknik direktör Okan Buruk’un gönderilmesi ve Fatih Terim’in geri getirilmesi gündeme gelmişti. Galatasaray yönetimi konuya dair kararını verdi.
Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a elenen Galatasaray'da yönetim ve futbolcular kadar teknik direktör Okan Buruk da kadro tercihi ile epey eleştirilmişti.
Hareketli günler geçiren Sarı-kırmızılı takımda geleceği tartışma konusu olan Okan Buruk'la ilgili karar çıktı.
Sabah'ta yer alan habere göre; Sarı-Kırmızılı idareciler, Okan Buruk'a tam destek kararı aldı.
Haberde yönetim kurulunun yeni transferler oturdukça takımın daha iyi olacağı görüşünde birleştiği vurgulanırken yöneticilerin de Okan Buruk'a güvenlerini dile getirdikleri aktarıldı.
Galatasaray haziran ayı başında Okan Buruk ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını bildirmişti.
Sarı-Kırmızılılardan yapılan açıklamada Okan Buruk'un 2024-25 sezonu için 110 milyon 250 bin TL net ücret alacağı duyurulmuştu.
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