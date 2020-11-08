Fatih Terim, Diagne gerçeğini açıkladı

Süper Lig'de Sivasspor maçında Falcao'nun yokluğuna rağmen Diagne'ye ilk 11'de forma şansı vermeyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, konu hakkında açıklamalar yaptı.

Terim, "Oyuncu tercihleri çok acık. Daha hareketli bir hücum hattı düşündüm. Diagne yaklaşık 1 yıldır oynamıyor ve dolayısıyla daha fazla çalışarak daha iyi bir noktaya gelmesi lazım. Bu haliyle zor..." şeklinde konuştu.