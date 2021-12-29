Fatih Terim: Bu bize yakışmadı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu maçında Galatasaray, normal süresi ve uzatma dakikaları 3-3'lük beraberlikle sonuçlanan maçın penaltı atışları sonucunda Altaş Denizlispor'a 6-5 yenildi ve kupaya veda etti.

Karşılaşmanın ardından Fatih Terim, A Spor'a konuştu.

"Olmayan gollerin izahı yok"

"Maçı komplike hale biz soktuk. Olmayan gollerin izahı yok. En az 2 farklı öne geçmezseniz, futbol size her zaman sıkıntı yaratır. Nitekim yarattı da. Atamadığımız goller, oynadığımız müthiş oyunun gölgede kalan tarafı. Müthiş bir zevk vererek oynadığın bir oyunda, doğru yerde doğru vuruşlar yapılamadı. Ek olarak, bir metreden atamama becerisini, pardon, beceriksizliğini gösterdik."

"Şu oyunu nasıl izah edersiniz"

"6. dakika bitti, 7 de bitti, 8'de yedik. Artık onlarla ilgili bir şey söylemiyorum. Değmez de zaten. Söylenecek de bir şey yok. Genç takımın bu zararlarını, sahadaki bazı yanlışlarını, düzeltinceye kadar bu sıkıntıları çekeceğiz. Şu oyunu bir teknik adam olarak nasıl izah edersiniz..."

"Bu, bize yakışmadı"

"Elendikten sonra nasıl elendiğinizin hiç önemi yok. Çünkü Galatasaray eleniyor. Bu, bize yakışmadı. Galatasaray'ın kurtuluşu bu. Yetenekleri gençlerle birlikte yola devam edeceğiz. Bu planın doğru olduğunu savunacağız. Açıkçası üzgünüm, benim de hayatımda böyle bir yıl denk gelmedi."

Galatasaray transfer yapacak mı?

"Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma, kulübümüzün ekonomik şartlarına baktığımızda, ne gerekiyorsa onu yapacağız. Yarın başkanla da görüşeceğiz. Ekonomik durumumuz izin vermiyorsa, yapmayız da. İlla şu şöyle, bu böyle olacak diye bir kaide yok. Ekonomik durum çok açık."