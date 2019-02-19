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Fatih Terim Benfica kadrosunu belirledi

Perşembe günü Benfica ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim kamp kadrosunu belirledi.

19 Şubat 2019 Salı 15:17
Fatih Terim Benfica kadrosunu belirledi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanşında Portekiz temsilcisi SL Benfica ile oynayacağı maç öncesi bugün bir antrenman gerçekleştirdi. Teknik Direktör Fatih Terim kamp kadrosunu belirledi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Son antrenman yarın

Galatasaray, SL Benfica karşılaşması için bugün saat 16.00’da özel bir uçuşla Lizbon’a hareket edecek.

Sarı-kırmızılılar, mücadele öncesindeki son antrenmanını yarın TSİ 21.00'de Estadio do Sport Lisboa e Benfica’da ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapacak. Teknik Direktör Fatih Terim ve bir oyuncu ise TSİ 20.30'da basın toplantısına katılacak.

Galatasaray, TT Stadı'nda oynanan ilk maçı 3-1'lik skorla kaybetmişti.

Kamp kadrosu belli oldu

Teknik Direktör Fatih Terim, Benfica ile oynanacak mücadelenin kamp kadrosuna şu isimleri dahil etti:

"Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Christian Luyindama, Yunus Akgün, Gökay Güney, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne."

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 15:17
  1. Galatasaray
  2. UEFA Avrupa Ligi
  3. Portekiz
  4. SL Benfica
  5. Fatih Terim
  6. Florya Metin Oktay Tesisleri
  7. Estadio do Sport Lisboa e Benfica
  8. TT Stadı

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