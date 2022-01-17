Fatih Terim basın toplantısını neden iptal etti?

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'ın görevine son verdiği Fatih Terim, aldığı bir kararı Atakaş Hatayspor maçı öncesi değiştirdi. Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'ın yolları ayırdığı teknik direktör Fatih Terim'in Hatayspor maçı öncesi flaş bir karar aldığı öğrenildi. Karşılaşma öncesi cuma günü yaşananlarla ilgili bir açıklama yapmayı düşünen Terim, takımın iyiliği için bundan vazgeçti. Ancak Galatasaray, Hatay deplasmanında yine de 3 puan kaybetti.

Galatasaray'ın Süper Lig'de kötü gidişi ve Türkiye Kupası'nda Denizlispor yenilmesinin ardından Terim ile yönetim arasında yaşanan fikir ayrılıkları basına yansımıştı. Nef Stadı'nda GZT Giresunspor'a 1-0 yenilmesinin ardından Fatih Terim'in görevine son verildi.

68 yaşındaki Fatih Terim, kendi sosyal medya hesabından "Galatasaray'daki ilk imzam ve son imzam" notunu düşerek iki fotoğraf yayınlandı. Fotoğrafta gözüken 'tek taraflı fesih' yazısı birçok kişi tarafından yönetime gönderme olarak algılandı.

Söyleşi tekliflerini kabul etmedi

Ayrılıkla ilgili Fatih Terim'in birçok söyleşi teklifi aldığı öğrenildi. Ancak tecrübeli teknik direktör, özel söyleşi yapmak yerine kamuoyunu bir basın toplantısıyla bilgilendirmenin daha doğru olacağını düşündü.

Cuma günü açıklama yapacaktı

Galatasaray'da yönetimin sözleşmesini tek taraflı feshettiği Fatih Terim, Hatayspor maçından önce cuma günü bir basın toplantısı yapmayı planladı. Ancak Terim, Atakaş Hatayspor maçı öncesi yapacağı açıklamaların Galatasaray'ı daha zor durumda bırakacağını düşünerek cuma günü yapacağı basın toplantısını iptal etti.

Terim takımın iyiliği için suskun kalmayı tercih ederken sarı kırmızılar Hatay deplasmanında 4-2 kaybetti. Bu sonuçla Galatasaray, Hatay deplasmanında aldığı yenilgiyle 27 puanda kaldı ve haftayı 13. sırada tamamladı.