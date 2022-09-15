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Spor Fatih Terim bakın kimden teklif almış! Şok olacaksınız...
Spor

Fatih Terim bakın kimden teklif almış! Şok olacaksınız...

Fatih Terim'in Netflix'te yayınlanan belgeseli kısa süre içinde binlerce kişiye erişti. Belgeselde, daha önce hiç duyulmamış konular ele alındı. Özellikle Fatih Terim'in Galatasaray'da UEFA Kupası'nı aldıktan sonra Fenerbahçe'den teklif aldığı ortaya çıktı. O konuşmalar sosyal medyada gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2022-09-15 19:13:00 -
Fatih Terim bakın kimden teklif almış! Şok olacaksınız...

Fatih Terim'in Netflix'te yayınlanan belgeseli kısa süre içinde binlerce kişiye erişti. Belgeselde, daha önce hiç duyulmamış konular ele alındı. Özellikle Fatih Terim'in Galatasaray'da UEFA Kupası'nı aldıktan sonra Fenerbahçe'den teklif aldığı ortaya çıktı. O konuşmalar sosyal medyada gündem oldu.
Fatih Terim'in yayınlanan Netflix belgeselinden bir kesit, yıllar sonra Fenerbahçe'nin Fatih Terim'e teklif yaptığı gerçeğini gün yüzüne çıkardı. Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandıktan sonra Fenerbahçe'nin Fatih Terim'i istediği o konuşmada ortaya çıktı...

SELİM SOYDAN ANLATTI
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selim Soydan: "Dört sene şampiyon olan bir Galatasaray var karşınızda. Siz de, ne yapalım diyorsunuz, çare arıyorsunuz. Bunun doğrusu oradan Fatih'i oynatmaktır. Oynattıktan sonra çöker orası. Oynatmazsan, beklersen ne olur? Aynı şeyleri görürsün. Fatih Terim ile Müfit Erkasap'ın evinde buluştuk. Fatih Terim'e ne istersen yaz dedim. Ben onunla pazarlık yapmıyorum ki. Ben gel buraya arkadaş diyorum."

FATİH TERİM CEVAP VERİYOR...
Fatih Terim, Selim Soydan'ın teklifine: "Abi, saygı duyuyorum teklifinize, çok teşekkür ederim. Fenerbahçe gibi büyük bir camiadan bunun gelmesi önemli bir şeydir. Ama ben Galatasaraylıyım. Kusuruma bakmayın. Her taş kendi yerinde ağırdır" diyor ve Fenerbahçe'den gelen teklifi teşekkür ederek reddediyor. Sonrasında ise Fatih Terim, İtalya'nın efsane kulübü Fiorentina'nın yolunu tutuyor.

 

 

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