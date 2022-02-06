Fatih Terim, babasının mezarını ziyaret etti
Teknik direktör Fatih Terim, ölüm yıl dönümünde babası Mehmet Talat Terim'in mezarını ziyaret etti.
Teknik direktör Fatih Terim, ölüm yıl dönümünde babası Mehmet Talat Terim'in mezarını ziyaret etti.
A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Terim'in 6 Şubat 2019'da 94 yaşında vefat eden babası Mehmet Talat Terim, Asri Mezarlık'taki kabri başında anıldı.
Anmaya, Fatih Terim ve aile dostları katıldı.
Mehmet Talat Terim için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.