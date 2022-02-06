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Spor Fatih Terim, babasının mezarını ziyaret etti
Spor

Fatih Terim, babasının mezarını ziyaret etti

Teknik direktör Fatih Terim, ölüm yıl dönümünde babası Mehmet Talat Terim'in mezarını ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 16:54:00 -
Fatih Terim, babasının mezarını ziyaret etti

Teknik direktör Fatih Terim, ölüm yıl dönümünde babası Mehmet Talat Terim'in mezarını ziyaret etti.

A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Terim'in 6 Şubat 2019'da 94 yaşında vefat eden babası Mehmet Talat Terim, Asri Mezarlık'taki kabri başında anıldı.

Anmaya, Fatih Terim ve aile dostları katıldı.

Mehmet Talat Terim için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

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