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Fatih Terim: "Avrupa’ya daha güçlü döneceğiz"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi’nde Portekiz ekibi Benfica’ya elendikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "UEFA veya Şampiyonlar Ligi’ne çok daha güçlü ve daha ileriye gidebilecek bir takımla döneceğimize herkes emin olabilir" dedi.

22 Şubat 2019 Cuma 01:55
Fatih Terim: "Avrupa’ya daha güçlü döneceğiz"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi’nde Portekiz ekibi Benfica’ya elendikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "UEFA veya Şampiyonlar Ligi’ne çok daha güçlü ve daha ileriye gidebilecek bir takımla döneceğimize herkes emin olabilir" dedi.


Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Benfica ile golsüz berabere kalarak Avrupa’ya veda etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Fatih Terim, “Turu geçersek yolumuza devam ederiz, Benfica geçerse kendilerini tebrik ederiz dedik. Kendilerini tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. İki maça da hakemler damgasını vurdu diyebiliriz. İlk maçta olmayan penaltı, ikinci maçta olmayan ofsayt. Günahı UEFA’nın boynuna. Değişimi ve gelişimi bol bir takımız. İlk adımımızı ocakta attık, ikinci adımı nasipse haziranda atacağız. UEFA veya Şampiyonlar Ligi’ne çok daha güçlü ve daha ileriye gidebilecek bir takımla döneceğimize herkes emin olabilir. Gerek Şampiyonlar Ligi’nde gerek UEFA’da bizi karşılıksız destekleyen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bizleri destekleyen sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum ve tabii ki camiamıza da bize gösterdikleri ilgi, alaka ve anlayıştan dolayı da teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"Yapacak bir şey yok, ligimize bakacağız"


Terim, "Açıkçası o öyle olsaydı, bu böyle olsaydı demeyeceğim" diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:


"Benfica’nın şu an için bizden daha iyi bir takım olduğunu söylemek zorundayım. Buna rağmen eleyebilir miydik? Evet eleyebilirdik. Ama dediğim gibi bu sene her türlü milletten hakem kararları bize bir hayli tatsız zamanlar yaşattı. Yapacak bir şey yok, ligimize bakacağız, kupamıza bakacağız. Sıkıntılarımız devam ediyor. İkinci yarıya Yuto’nun ayağındaki bir sertlik dolayısıyla değişikliği her an kafamızda tutarak ve Ömer’i ısıtarak girdik. Açıkçası bazı oyuncularımızdan daha fazlasını bekliyordum ama belki de bu turnuvanın favorilerinden biri olan Benfica ile oynamak çok kolay değil. Oyuncularımı kutluyorum, bazen böyle şeyler olabilir. Dediğim gibi daha değişik daha gelişmiş bir takımla Avrupa’ya döneceğimize eminim.”

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 01:55
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