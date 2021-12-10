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Spor Fatih Terim ameliyat olacak mı? Son durumu netlik kazandı
Spor

Fatih Terim ameliyat olacak mı? Son durumu netlik kazandı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den sevindiren haber geldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 21:42:00 - 2021-12-10 21:43:53
Fatih Terim ameliyat olacak mı? Son durumu netlik kazandı

Mide bağırsak sisteminde sorun yaşayan deneyimli hocanın son kontrollerinde bir soruna rastlanmadı ve ameliyat olmasına gerek kalmadı. Avrupa Ligi grubunda namağlup lider çıkarak son 16 turuna yükselen Galatasaray'da sağlık problemleri yaşayan teknik direktör Fatih Terim'in bugün hastanede kontrolleri yapıldı. Muayene sonrası deneyimli hocanın herhangi bir probleminin kalmadığı ve sağlık durumunun normale döndüğü saptandı. "AMELİYATA GEREK KALMADI"Gazeteci Süleyman Rodop sosyal medyadan paylaştığı bilgide, "Hoca, 4-5 aydır diyet yapıyordu. Diyet sonrası dikkatsizlik ince bağırsakta büzülme oluşturdu. Muayene sonrası her şey normale döndü ve ameliyata gerek kalmadı." ifadelerini kullandı.

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