Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ilanla duyurduğu birimlere 2547 sayılı Kanun’un 23. ve 24. maddesi ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; adayların 09.12.2022 – 23.12.2022 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.
BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM:
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü / Personel Daire Başkanlığı
Adres: Zeyrek Mah. Büyük Karaman Cad. No:53 Fatih / İSTANBUL –
Telefon: 0212 521 81 00 / 1016-1021-1028-1041
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