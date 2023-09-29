"Fatih" sondaja başladı
"Fatih" Karadeniz Filyos-1 kuyusunda sondaja başladı.
Fatih sondaj gemisi, Karadeniz’deki yeni lokasyonu Filyos-1 kuyusunda sondaja başladı.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Fatih sondaj gemisinin Karadeniz’deki yeni lokasyonu "Karadeniz Filyos-1" kuyusunda sondaja başladığını duyurdu.
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