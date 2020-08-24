Fatih Portakal’ın istifasının perde arkası! FOX TV’den resmi açıklama
Yaptığı haber sunumlarıyla tepki çeken Fatih Portakal’ın istifasına dair yeni ayrıntılar geldi. FOX TV, Fatih Portakal ile ilgili resmi açıklama yaptı.
Yaptığı algı haberleriyle bilinen Fatih Portakal’ın istifa iddialarına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Kanalın bir diğer ismi İsmail Küçükkaya’nın konuya ilişkin açıklamalarda bulunacağı aktarıldı.
Gündeme bomba gibi düşen ayrılık haberlerine ilişkin kanal yönetimi harekete geçti. Yönetimin Fatih Portakal’ın kalması istediği öğrenildi. Israrlar devam etse de Fatih Portakal’ın kararından dönmeyeceği bildirildi.
Ayrıntılar ortaya çıktı
Fatih Portakal’ın ayrılık kararına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İddialara göre, Portakal’nın yeni bir kanala geçmeyeceği, dinlenmeye çekileceği öğrenildi.
FOX TV’den yeni hamle
FOX TV bu kararın ardından harekete geçti. Portakal’ın dönmeme ısrarı üzerine kanalın yeni bir isimle anlaştığı dedikoduları ortaya atıldı.
Gerçek dışı
Haber Global, eylül ayında ekranlara yeniden dönmesi beklenen Fatih Portakal’ın ayrılık kararı aldığına yönelik haber yapmıştı.
Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu ise, konunun gerçek dışı olduğunu öne sürdü.
FOX TV'den resmi açıklama
FOX TV’den Fatih Portakal için resmi açıklama geldi. Yönetim, Portakal'ın görevini bıraktığı ve emekli olacağını duyurdu.