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Medya Fatih Portakal'dan emekliye ek zam iddiası 'yazın bir kenara' dedi tarih verdi
Medya

Fatih Portakal'dan emekliye ek zam iddiası 'yazın bir kenara' dedi tarih verdi

Yeniakit Publisher
2024-01-19 11:09:00 -
Fatih Portakal'dan emekliye ek zam iddiası 'yazın bir kenara' dedi tarih verdi

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan ek yüzde 5 zam sonrası Fatih Portakal'dan açıklama geldi. Canlı yayında dikkat çeken iddiada bulunan Fatih Portakal, "Ben bu emeklilere ekstra bir düzenlemenin Mart ayında olabileceğini düşünüyorum. Yazın bir tarafa.” dedi.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam sonrası Fatih Portakal'dan açıklama geldi. Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Erdoğan, emeklilere yüzde 5 ek zam yapılacağını ifade ederek, zam oranının yüzde 42,6'ya yükseltiğini aktarmıştı.

Açıklamasının devamında Erdoğan en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye yükseltildiğini duyurdu. 

Bu oranlar memur emeklilerine yapılan zammın gerisinde kalınca Fatih Portakal'dan açıklama geldi.. 

Emeklilerin durumuyla ilgili ana haber sunucusu Fatih Portakal, dün akşam canlı yayında dikkat çeken bir iddiada bulundu. 'Yazın bir tarafa' diyerek açıklama yapan Portakal, SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek bir zam daha olabileceğini ifade ederek tarih verdi. Portakal şunları ifade etti:

"Emekli mutsuz. Ben size söyleyeyim mi? Emekliler mutsuz. Ben bu emeklilere ekstra bir düzenlemenin Mart ayında olabileceğini düşünüyorum. Yazın bir tarafa.”

 

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