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Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum

Fox TV haber spikeri Fatih Portakal'ın cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkındaki yorumları çok konuşulacak.

20 Nisan 2018 Cuma 19:20
Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum

Fox TV haber spikeri Fatih Portakal, sosyal medya hesabı Twitter'dan çok konuşulacak bir tweet attı. Portakal, "Siyasetten az buçuk çözdüğüm Erdoğan, “Bir kadından çekindiler” dedirtmez. İyi Parti seçime girer diye düşünüyorum. Aksi durum siyasi bir risk taşır. Kürt oylarından sonra muhafazakar kadın oyları ve genç nesil kadın oyları da etkilenebilir." diye yazdı

Ünlü spiker Fatih Portakal 24 Haziran seçimi ile ilgili yorum yaptı. Portakal, Erdoğan'ın Meral Akşener'in seçimlere girmesine izin vereceğini iddia etti. Portakal, cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz için ise şunları yazdı:

"HELE BİR LİDERİNİ BEKLESEYDİ"

"CHP'li vekil Öztürk Yılmaz hele bir liderini bekleseydi! Eğer olmazsa demesi ise emrivaki cümlesi gibi. Bir de tecrübemden edinimim bir makama talip olmak yerine çoğunluk tarafından aday gösterilmek daha etkili oluyor. Nafile bir açıklama ne yazık ki.."

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 19:20
  1. Fatih Portakal

YORUM YAZ

  • mymy20 dk önce
    hadi oradan wasington portakali
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