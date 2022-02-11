Fatih Portakal itiraf etti: Kemal Kılıçdaroğlu Sedat Peker'den...
Eski FOX TV ana haber spikeri Fatih Portakal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından saat vererek yayınladığı videolara dikkat çekti. Portakal, bunun Sedat Peker taktiği olduğunu belirterek, Kılıçdaroğlu'nun Sedat Peker'den esinlendiğini söyledi.
Eski FOX TV ana haber spikeri Fatih Portakal, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Elektrik faturamı ödemeyeceğim' çağrısını ele aldı. Kılıçdaroğlu'nun son zamanlardaki vide yayınlama alışkanlığına dikkat çeken Portakal, bu taktiğin kimden alındığını açıkladı.
Taktik Sedat Peker'den
Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın televizyon programlarına katıldığı günlerde video yayınlama taktiğine dikkat çekti. Geçtiğimiz aylarda süre vererek sosyal medyadan videolar yayınlayan Sedat Peker'i işaret eden Portakal, Kılıçdaroğlu'nun Sedat Peker'den esinlendiğini, akşam video yayınlama taktiğini ondan aldığını söyledi.