Fatih Portakal: Brunson'ın uçağı gönderildi

İzmir’de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve ajanlık yaptığı iddiasıyla yargılanırken, yaklaşık 2 yıllık tutukluluğu “sağlık sorunları” gerekçe gösterilerek cezası geçen 25 Temmuz’da ev hapsine çevrilen ABD’li Papaz Andrew Craig Brunson, bugün 4. kez daha hâkim karşısına çıktı.

"Pılısını pırtısını toplayıp..."

Fatih Portakal'dan ajan papazın serbest kalacağı iddialarına yorum geldi. Portakal Twitter'dan şunları yazdı;