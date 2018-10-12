Fatih Portakal: Brunson'ın uçağı gönderildi
Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında krize neden olan ajan Brunson'la ilgili FOX TV spikeri Fatih Portakal açıklama yaptı. Portakal, "ABD’li yetkili hem bırakılacağını hem sonrasında Brunson’un pılısını pırtısını toplayıp ülkesine döneceğini umuyor. Bu söylediğine göre, tarifeli uçakla gidecek hali yok ya, uçağı da gönderilmiştir kanımca" ifadelerini kullandı.12 Ekim 2018 Cuma 12:32
İzmir’de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve ajanlık yaptığı iddiasıyla yargılanırken, yaklaşık 2 yıllık tutukluluğu “sağlık sorunları” gerekçe gösterilerek cezası geçen 25 Temmuz’da ev hapsine çevrilen ABD’li Papaz Andrew Craig Brunson, bugün 4. kez daha hâkim karşısına çıktı.
"Pılısını pırtısını toplayıp..."
Fatih Portakal'dan ajan papazın serbest kalacağı iddialarına yorum geldi. Portakal Twitter'dan şunları yazdı;
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