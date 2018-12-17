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Fatih Portakal, Başkan Erdoğan'ın sözlerine cevap veremedi! 'Acaba ne diyecek Fatih?'

FOX TV Ana Haber spikeri Fatih Portakal, Fransa'da sokağa çıkan Sarı Yelekliler üzerinden Türkiye'de sokak eylemlerinin yapılamayacağına ilişkin açıklamaları nedeniyle büyük eleştiri almış ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da tepkisini çekmişti. Portakal, Erdoğan'ın kendisiyle ilgili bugün söylediği sözlere cevap vermeyeceğini belirtti.

17 Aralık 2018 Pazartesi 21:59

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, canlı yayında sokak eylemlerine ilişkin yaptığı konuşma nedeniyle büyük tepki çekmişti.

Portakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisiyle ilgili olarak, "Birileri çıkmış, portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir nedir? Sokağa çağırıyor. Haddini bil haddini, bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni" sözleri üzerine FOX TV ekranlarında yaptığı açıklamada, söyleyecek söz bulamadı.

'Acaba ne diyecek Fatih?'

Portakal, "'Acaba ne diyecek Fatih? Ekranda bugün kendisiyle ilgili söylenenlere cevap vermeyi düşünüyor mu?' Hayır kesinlikle. Öyle bir şey duymak için ekran başına oturuyorsanız, ne bugün duyarsınız ne de yarın duyacaksınız" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 21:59
  1. Fatih Portakal
  2. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • AyhanAyhan12 dk önce
    Hainin tipasi yemedi once milleti isyana çagir fatura agir oldugunu gorunce geri vites alçak seni
  • HaticeHatice14 dk önce
    Bu densiz sokaga cikmaya davet ederek zaten suc isledi aslinda tayyip bey onunla muhatap olmazdi ama bu vatana zarar vermeye calisan kim olursa ona karsilik vermek istedi portakal denilen hain cevap vermeyecekmis sen kimsin ki belli bir zumreye hitap ediyorsun onlarinda cogunun kim oldugunu biliyoruz bu haber spikeri turk halkini kucumsuyor konusma sekli alayci o arkasinda abd li yahudi patronuna pek guvenmesin sehitlere bile laf soyledi o ekrandan o yuzden tayyip bey az bile soyledi biraz daha boyle kiskirtici konusmaya devam ederse savcilar olaya el atar artik
  • Kocasolak Kocasolak 14 dk önce
    Nerde savcılarımız? Nerdeeeeee? Yokmu bir HELÂL süt emmiş savcı? Yok muuuuuu?
  • HasanHasan38 dk önce
    Cumhurbaşkanı mızn seviyesine inmek istememiş.
  • PolatPolat47 dk önce
    Bir tek Foxtv kaldı, hadi onu da kapatın da Kuzey Kore olalım. Sonra da bütün kanallardan Erdoğan'ın abdest alışını, namaz kılışını canlı yayın izleriz. Biz hep yoksul, sözde dindarlarımız hep zengin olarak tabi.
  • OlgunOlgun49 dk önce
    Olgun adammış
  • Şeref KazanŞeref Kazan52 dk önce
    Ne oldu cesaretine i... portakal

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