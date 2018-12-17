Fatih Portakal, Başkan Erdoğan'ın sözlerine cevap veremedi! 'Acaba ne diyecek Fatih?'
FOX TV Ana Haber spikeri Fatih Portakal, Fransa'da sokağa çıkan Sarı Yelekliler üzerinden Türkiye'de sokak eylemlerinin yapılamayacağına ilişkin açıklamaları nedeniyle büyük eleştiri almış ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da tepkisini çekmişti. Portakal, Erdoğan'ın kendisiyle ilgili bugün söylediği sözlere cevap vermeyeceğini belirtti.17 Aralık 2018 Pazartesi 21:59
FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, canlı yayında sokak eylemlerine ilişkin yaptığı konuşma nedeniyle büyük tepki çekmişti.
Portakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisiyle ilgili olarak, "Birileri çıkmış, portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir nedir? Sokağa çağırıyor. Haddini bil haddini, bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni" sözleri üzerine FOX TV ekranlarında yaptığı açıklamada, söyleyecek söz bulamadı.
'Acaba ne diyecek Fatih?'
Portakal, "'Acaba ne diyecek Fatih? Ekranda bugün kendisiyle ilgili söylenenlere cevap vermeyi düşünüyor mu?' Hayır kesinlikle. Öyle bir şey duymak için ekran başına oturuyorsanız, ne bugün duyarsınız ne de yarın duyacaksınız" ifadelerini kullandı.
YORUM YAZ