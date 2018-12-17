Fatih Portakal, Başkan Erdoğan'ın sözlerine cevap veremedi! 'Acaba ne diyecek Fatih?'

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, canlı yayında sokak eylemlerine ilişkin yaptığı konuşma nedeniyle büyük tepki çekmişti.

Portakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisiyle ilgili olarak, "Birileri çıkmış, portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir nedir? Sokağa çağırıyor. Haddini bil haddini, bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni" sözleri üzerine FOX TV ekranlarında yaptığı açıklamada, söyleyecek söz bulamadı.

'Acaba ne diyecek Fatih?'

Portakal, "'Acaba ne diyecek Fatih? Ekranda bugün kendisiyle ilgili söylenenlere cevap vermeyi düşünüyor mu?' Hayır kesinlikle. Öyle bir şey duymak için ekran başına oturuyorsanız, ne bugün duyarsınız ne de yarın duyacaksınız" ifadelerini kullandı.