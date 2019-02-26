Fatih Öztürk kimdir kaç yaşında? | Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Fatih Öztürk

Kısa süre önce yayına başlayan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin oyuncu kadrosunda yer alan Fatih Öztürk'ün kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Fatih Öztürk kimdir? Fatih Öztürk kaç yaşında? Fatih Öztürk nereli?

Fatih Öztürk kimdir?

Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu Fatih Öztürk, kendisini şu şekilde ifade ediyor;

17 Haziran 1984 İstanbul Şişli doğumluyum. İlk orta ve lise eğitimimi İstanbulda çokta başarılı olmayan bir şekilde tamamladıktan sonra , 2003 yılında Kütahya İşletme bölümünü kazandım . (çokta başarılı olmayan bir şekilde olduğunu söylemiştim.) Bir gün işletme dersinde nedenini anlamadığım bir şekilde dersten atıldıktan sonra kantinde çay içerken tiyatro kulübünün afişini gördüm ve gruba katıldım. Daha sonra konservatuvar sınavlarına hazırlanarak 2008 yılında Eskişehir konservatuvar oyunculuk bölümünü kazandım. Birinci sınıfın ilk derslerinden birinde yine dersten atıldım ve kantine gittim yine çay içtim fakat herhangi bir afiş görmedim. 2012 yılında okuldan mezun olduktan sonra Bp reklam kampanyasında üç sene oynadım . Daha sonra 2018 senesi BKM Mutfak Ekibine katıldım