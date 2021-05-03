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Gündem Fatih Özer'in saklandığı sır otel görüntülendi!
Gündem

Fatih Özer'in saklandığı sır otel görüntülendi!

THODEX vurguncusu firari Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk Tiran'da kaldığı sır otel odasını görüntülendi. 48 saat kaldığı otelde odasından çıkmayan ve temizlik kabul etmeyen Özer'i Interpol'ün arama kararı sonrası yardım eden kişilerin başka bir eve yerleştirmek üzere kaçırdığı bilgisine ulaşıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 23:08:00 -
Fatih Özer'in saklandığı sır otel görüntülendi!

Faruk Fatih Özer'in kaldığı otelin hemen yanında Polis Karakolu olması dikkat çekti. İsmini saklı tutan otel sahibi de, firari vurguncunun otelde kaldığını doğruladı.

48 saat kalan Faruk Fatih Özer'in otelde kaldığı süreye ait güvenlik kamerası görüntülerini polise teslim ettiklerini kaydeden otel sahibi, Özer'i tanımadığını ve bildikleri sınırlı bilgiyi polisle paylaştıklarını ifade etti.

Kaynak: Sabah

 

 

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