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Spor Fatih Karagümrük'ten Stefan Kuntz'a tepki: Bu milletin temsilcisi olamaz
Spor

Fatih Karagümrük'ten Stefan Kuntz'a tepki: Bu milletin temsilcisi olamaz

Fenerbahçe taraftarından sonra Fatih Karagümrük de A Milli Takım'ın aday kadrosuna tepki gösterdi. İstanbul ekibi futbolcuları Emre Mor'un aday kadroya davet almaması üzerine yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki Sayın Stefan Kuntz, futboldaki haksızlık oyununun bir parçası olmuştur. Emre Mor'u Milli Takım'a almayan anlayış, bu milletin temsilcisi olamaz. Olsa olsa; çeşitli odakların temsilcisidir." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-23 19:44:00 -
Fatih Karagümrük'ten Stefan Kuntz'a tepki: Bu milletin temsilcisi olamaz

A Milli Futbol Takımı'nın, Haziran ayındaki Uluslar Ligi maçlarının aday kadrosu açıklandı. Fatih Karagümrük aday kadroda Emre Mor'un olmamasına yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

"Bu milletin temsilcisi olamaz"

Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada, "Ne yazık ki Sayın Stefan Kuntz, futboldaki haksızlık oyununun bir parçası olmuştur. Emre Mor'u Milli Takım'a almayan anlayış, bu milletin temsilcisi olamaz. Olsa olsa; çeşitli odakların temsilcisidir." denildi.

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