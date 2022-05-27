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Spor Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel depremi
Spor

Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel depremi

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te başarılı bir sezonu geride bırakan teknik direktör Volkan Demirel ile yollar ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-27 13:35:00 -
Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel depremi

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te teknik direktör Volkan Demirel ile yollar ayrıldı.

Vavacars Fatih Karagümrük'te teknik direktör Volkan Demirel ile yollar ayrıldı.

Volkan Demirel yaptığı açıklamada, "Fatih Karagümrük Kulubü ile olan yolculuğumuz bugün itibari ile Başkan Süleyman Hurman’ın isteği doğrultusunda tamamlandı. Futbolcu arkadaslarıma, başarımız için emek veren herkese ve onlar için mücadele etmekten büyük gurur duyduğum taraftara sonsuz teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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