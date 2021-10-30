Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak
VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 13.30'ta başlayacak müsabakayı hakem Burak Şeker yönetecek.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan VavaCars Fatih Karagümrük'ün 18 puanı bulunuyor.
Ligde oynadığı maçların 3'ünü kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 5'ini kaybeden Yukatel Kayserispor ise 11 puana sahip.