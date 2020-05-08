Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma: "11’e 11 futbol oynamak, markete gitmekten daha az tehlikeli"

Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, Türkiye Futbol Federasyonu’nun liglerin 12 Haziran’da başlatılması ile ilgili aldığı kararı doğru bulduğunu söyledi.

Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, "Türkiye’de markete gidiliyorsa, sokağa çıkılıyorsa, bankaya gidip işlem yapılabiliyorsa, futbolu bunlardan daha az riskli olarak görüyorum. TFF’nin kararını çok olumlu buluyorum ve olması gerektiğinin de bu olduğunu söylüyorum. İnsan sağlığını kullanarak çadır tiyatrosu oynamayı ayıp olarak nitelendiriyorum. Futbolcusunun ameliyat parasını ödemeyen kulüpler bile bugün insan sağlığından, sporcu sağlığından sözediyorlar. Eğer insan sağlığı konuşuyor isek, profesyonel sporların tamamı insan sağlığına zararlıdır" dedi.

Liglerin oynanması veya oynanmaması ile ilgili senaryo üretilmesini de eleştiren Süleyman Hurma, "Kimine göre oynanmasın, kimine göre tescil edilsin, kimine göre şampiyon çıksın. Kimine göre play-off oynansın. Bu kadar doğru olamaz. Doğru bir tane olması lazım. Bu yaklaşım biçimini çok çirkin buluyorum. Bu süreçte ortaya koymamız gereken yaklaşım biçimi, kulüplerimizi ve futbolumuzu mümkün olduğu kadar çabuk kendine nasıl döndürürüz ona bakmak zorundayız. Gayet tabiki her kulüp çeşitli zararlar görecektir. Buna da katlanmak zorundayız. Ancak küme düşmemek için veya iddiası kalmadığından dolayı oyuncusuna para ödememek için insan sağlığını bahane edip, çeşitli argümanları ortaya sürmek çok doğru ve ahlaklı bir yaklaşım olarak görmüyorum. Şu anda Türkiye’de 11’e 11 futbol oynamak, markete gitmekten daha az tehlikeli" yorumu yaptı.