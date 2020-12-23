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Spor Fatih Karagümrük, İtalyan orta saha Bertolacci'yi transfer etti
Spor

Fatih Karagümrük, İtalyan orta saha Bertolacci'yi transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-12-23 16:04:25 -
Fatih Karagümrük, İtalyan orta saha Bertolacci'yi transfer etti

İSTANBUL (AA) - Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, İtalyan milli oyuncu Andrea Bertolacci'yi kadrosuna kattı.

Kırmızı-siyahlı kulüp, 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamada, kulüp ikinci başkanı Serkan Hurma'nın Andrea Bertolacci'ye imza attırdığı belirtilerek, "Kariyerinde UEFA Avrupa Ligi tecrübesi de bulunan Bertolacci’ye Karagümrük forması altında başarılar dileriz." denildi.

Futbola altyapısından yetiştiği Roma'da başlayan Bertolacci, Lecce, Genoa, Milan ve Sampdoria kulüplerinde forma giydi.

Fatih Karagümrük, daha önce Emre Çolak ve Fabio Borini'yi transfer etmişti.

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